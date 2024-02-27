Стороны, в частности, обсудили воплощение в жизнь Формулы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Об этом сообщает пресс-служба президента. Зеленский особо отметил стремление Саудовской Аравии помочь в восстановлении справедливого мира в Украине. Президент Украины и наследный принц обменялись мнениями насчет текущей ситуации в мире и возможных путей завершения войны в нашей стране. Также стороны обсудили реализацию Формулы мира. Зеленский поблагодарил наследного принца за ценные советы по ускорению процесса имплементации ряда ее пунктов.

"Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения", - сказал Зеленский. Кроме того, глава государства проинформировал Наследного принца о подготовке Украиной совместно с партнерами первого Глобального саммита мира на уровне лидеров, который состоится в Швейцарии. В частности, они обсудили содержательное наполнение саммита и возможные шаги ради реального восстановления безопасности для Украины, всей Европы и всех народов мира.

"Мы одинаково заинтересованы в том, чтобы глобальная стабильность была обеспечена", - подчеркнул Зеленский. Лидеры также обсудили конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сферах. Они поручили командам двух государств работать по соответствующим направлениям, о которых шла речь сегодня во время встречи.

В своем канале в Telegram украинский лидер написал, что "провел содержательный и искренний разговор с его высочеством наследным принцем".

Владимир Зеленский в Саудовской Аравии - новости, которые стоит прочитать сейчас

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский сегодня, 27 февраля, прибыл в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что на повестке дня - Формула мира Украины и возвращение пленных и депортированных лиц из России.

Напомним, в начале августа прошлого года в городе Джидда в Саудовской Аравии прошла вторая встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих государств мира насчет ключевых принципов восстановления устойчивого и справедливого мира в Украине.

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