В повестке дня – Формула мира Украины и возвращение пленных и депортированных лиц из России.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

В частности, Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Первая тема визита касается Формулы мира Украины.

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"В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", - сообщил президент.

Кроме того, вторая тема визита – возвращение пленных и депортированных лиц. "Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что также будут обсуждены перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

Саудовская Аравия и война в Украине

Ранее в Джидде 5 августа 2023 г. состоялась вторая встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что главной темой встречи была украинская мирная формула. Подавляющее большинство партнеров четко отметили необходимость вывода российских войск с территории Украины и невозможность заморозки войны в любом виде, поскольку это лишь даст время на подготовку к новым атакам на украинские территории.