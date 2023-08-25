Президент поблагодарил американцев за поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джозефом Байденом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он сказал, что поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки за поздравления с Днем Независимости. "США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины. Это решающее лидерство сделало возможной нашу борьбу и направило дугу истории в сторону добра. Вместе мы доказываем, что свобода и независимость стоят того, чтобы за них бороться", - говорится в заявлении Зеленского.

Также президент выразил благодарность Конгрессу и всем американцам. "Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей", - добавил он.

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Поздравление Украины от Байдена

Напомним, 24 августа президент США поздравил украинцев с Днем независимости, отметив, что их поддержка остается непоколебимой и прочной. Байден выразил надежду, что в следующем году украинцы будут праздновать этот праздник в мире и безопасности.

Также Соединенные Штаты объявили о новых санкциях, которые вводят против виновных в принудительных перемещениях и депортации украинских детей.

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