Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джозефом Байденом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он сказал, что поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки за поздравления с Днем Независимости. "США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины. Это решающее лидерство сделало возможной нашу борьбу и направило дугу истории в сторону добра. Вместе мы доказываем, что свобода и независимость стоят того, чтобы за них бороться", - говорится в заявлении Зеленского.
Также президент выразил благодарность Конгрессу и всем американцам. "Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей", - добавил он.
Поздравление Украины от Байдена
Напомним, 24 августа президент США поздравил украинцев с Днем независимости, отметив, что их поддержка остается непоколебимой и прочной. Байден выразил надежду, что в следующем году украинцы будут праздновать этот праздник в мире и безопасности.
Также Соединенные Штаты объявили о новых санкциях, которые вводят против виновных в принудительных перемещениях и депортации украинских детей.