Глава государства подчеркнул, что это весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал одобрение сенатом США пакета чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на $40 млрд и заявил, что ожидает подписания закона президентом США Джозефом Байденом.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Приветствую одобрение Сенатом США законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год", - отметил он.

Президент подчеркнул, что $40 млрд - это весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом.

"Ожидаем подписания закона президентом Джозефом Байденом", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, сенат Соединенных Штатов Америки окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на $40 млрд.

Пакет был одобрен большинством голосов и теперь он будет отправлен в белый дом на подпись президенту США.

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