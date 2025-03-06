Глава государства будет участвовать в неформальном саммите лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться увеличение расходов на оборону Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, в Брюсселе примет участие в специальном заседании Европейского Совета и проведет ряд двусторонних встреч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Сначала у Зеленского предусмотрена встреча с премьер-министром Королевства Бельгия Бартом де Вевером. Планируется, что на этой встрече будут произнесены короткие заявления для СМИ.

Затем Зеленский должен прибыть в здание Европейского Совета Europa Building. У главы государства запланирована встреча с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Также Зеленский будет участвовать в специальном заседании Европейского Совета.

Отдельно запланировано проведение встречи с федеральным канцлером Австрии.

Кроме того, у Зеленского запланирована аудиенция с королем Бельгии Филиппом.

Еще предусмотрено провести встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Спецзаседание по войне в Украине

Президент Европейского Совета Антониу Кошта созвал на 6 марта специальное заседание, на котором будут обсуждаться война в Украине и безопасность Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на этом заседании рассмотрят критически важный вопрос построения европейской оборонной архитектуры. Евросоюз планирует существенно увеличить расходы на оборону.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план "Перевооружение Европы", который позволит мобилизовать около 800 млрд евро на оборонные расходы Европы и помощь Украине.

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