По мнению французского президента, среди государств-членов ЕС будет достигнуто единодушие в этом вопросе.

В четверг, 6 марта, состоится внеочередной саммит лидеров ЕС. Там, как ожидается, рассмотрят критически важный вопрос построения европейской оборонной архитектуры.

"Цель этой встречи – усилить поддержку Украины и предоставить Еврокомиссии мандат на скорейший запуск масштабного совместного финансирования, ведь на кону наша безопасность", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон газете La Tribune.

По его мнению, несмотря на нежелание увеличивать финансирование, которое уже высказывали "бережливые страны", среди государств-членов ЕС будет достигнуто единодушие в этом вопросе.

Видео дня

"Поэтому этот саммит 6 марта является очень важным. Это огромное финансирование, вероятно, составляет сотни миллиардов евро", – добавил Макрон.

Он осознает, что на реализацию такого проекта уйдут годы.

"Поэтому в краткосрочной перспективе мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить поддержку американцев. Многие европейские страны построили свою безопасность на трансатлантической связи. Нам нужно вернуться к очень старым европейским привычкам. Сейчас без четверти полночь, но у нас все еще есть преимущество. У нас все еще есть средства для обеспечения успеха этого европейского стратегического скачка вперед", – констатировал он.

Увеличение расходов на оборону в Европе

Великобритания планирует самое большое увеличение расходов на оборону со времен холодной войны. Лондон хочет выйти на уровень в 2,5% ВВП к 2027 году с перспективой увеличения до 3% в дальнейшем. О соответствующих намерениях заявил недавно премьер-министр Британии Кир Стармер.

Об увеличении расходов говорят и в Дании. Там расходы на оборону хотят нарастить до уровня более 3% экономического производства, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ. Страна дополнительно потратит 17 млрд долларов до 2033 года.

Вас также могут заинтересовать новости: