Украинский президент добавил, что кроме российского диктатора, они еще обсуждали гарантии безопасности.

Российский диктатор Владимир Путин боится президента США Дональда Трампа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, у Зеленского спросили, действительно ли он сказал президенту США Дональду Трампу, что российский диктатор соглашается на переговоры только из-за того, что глава Кремля боится американского лидера.

"Да. Я сказал Трампу, что Путин его боится. Да, и он услышал меня. И теперь Путин знает", - сказал Зеленский.

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Также у Зеленского спросили, что он имел в виду, когда после телефонного разговора с Трампом сказал, что не услышал достаточных деталей, чтобы мирные предложения новой администрации США стали мирным планом.

"У нас состоялся долгий разговор с президентом Соединенных Штатов. Не первый и не последний. Не думаю, что в телефонном режиме мы можем уладить весь план, все гарантии безопасности со всеми деталями. Потому что вы знаете, что дьявол [скрывается] в деталях. И мы знаем, где этот дьявол, и в какой сейчас стране. Именно поэтому мы должны остановить его, остановить Путина. Это очень важно. Это очень важно для меня", - сообщил Зеленский.

В то же время, как сказал Зеленский, атмосфера его разговора с Трампом хорошая.

"Нам нужны срочные очень конкретные шаги. Мы должны работать над этим. Наши команды. Мы начали, но мы немедленно должны начать принимать более глубокие решения", - подчеркнул Зеленский.

Также у Зеленского спросили, понимает ли он, какова сейчас американская позиция. "По моему мнению, они готовят атмосферу для диалога между Трампом и Путиным. Это зависит от них, но они могут обсуждать все, что захотят, но не об Украине без нас. И именно поэтому особенно в данном случае, это немного опасно. Я сказал, что мы должны говорить больше с президентом и говорить больше с его людьми, его командой", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что 14 февраля во время личной встречи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом открыл ему некоторые новые детали.

"На всех уровнях, мы очень открыто посылаем сигналы, что мы должны подготовить гарантии безопасности как главный пункт для остановки Путина и прекращения этой войны. Обязательно, это не может быть без нас", - сказал Зеленский.

По убеждению президента, если на сегодня у Украины и США нет общего плана, это означает, что США не имеют плана. В этой связи, у Зеленского спросили, убедил ли он Трампа, что Украина должна быть за столом переговоров.

"Я говорил, что во-первых, мы должны создать план с вами. Это было в тот день, когда он провел телефонные разговоры с Путиным и со мной", - сообщил Зеленский.

Глава государств отметил, что не является счастливым, что Трамп сначала позвонил Путину.

"Большей опасностью будет, если первая встреча будет с Путиным, а потом с Украиной. Это я сказал президенту Трампу, что в первую очередь, мы должны прийти к общему видению. И я также сказал, что за столом переговоров нам нужна Европа. Это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Другие заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

Во время выступления на конференции украинский президент заявил, что Путин будет пытаться пригласить президента США Дональда Трампа в Москву, чтобы он стоял на Красной площади 9 мая этого года.

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