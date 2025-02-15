Российский диктатор Владимир Путин боится президента США Дональда Трампа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, у Зеленского спросили, действительно ли он сказал президенту США Дональду Трампу, что российский диктатор соглашается на переговоры только из-за того, что глава Кремля боится американского лидера.
"Да. Я сказал Трампу, что Путин его боится. Да, и он услышал меня. И теперь Путин знает", - сказал Зеленский.
Также у Зеленского спросили, что он имел в виду, когда после телефонного разговора с Трампом сказал, что не услышал достаточных деталей, чтобы мирные предложения новой администрации США стали мирным планом.
"У нас состоялся долгий разговор с президентом Соединенных Штатов. Не первый и не последний. Не думаю, что в телефонном режиме мы можем уладить весь план, все гарантии безопасности со всеми деталями. Потому что вы знаете, что дьявол [скрывается] в деталях. И мы знаем, где этот дьявол, и в какой сейчас стране. Именно поэтому мы должны остановить его, остановить Путина. Это очень важно. Это очень важно для меня", - сообщил Зеленский.
В то же время, как сказал Зеленский, атмосфера его разговора с Трампом хорошая.
"Нам нужны срочные очень конкретные шаги. Мы должны работать над этим. Наши команды. Мы начали, но мы немедленно должны начать принимать более глубокие решения", - подчеркнул Зеленский.
Также у Зеленского спросили, понимает ли он, какова сейчас американская позиция. "По моему мнению, они готовят атмосферу для диалога между Трампом и Путиным. Это зависит от них, но они могут обсуждать все, что захотят, но не об Украине без нас. И именно поэтому особенно в данном случае, это немного опасно. Я сказал, что мы должны говорить больше с президентом и говорить больше с его людьми, его командой", - сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что 14 февраля во время личной встречи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом открыл ему некоторые новые детали.
"На всех уровнях, мы очень открыто посылаем сигналы, что мы должны подготовить гарантии безопасности как главный пункт для остановки Путина и прекращения этой войны. Обязательно, это не может быть без нас", - сказал Зеленский.
По убеждению президента, если на сегодня у Украины и США нет общего плана, это означает, что США не имеют плана. В этой связи, у Зеленского спросили, убедил ли он Трампа, что Украина должна быть за столом переговоров.
"Я говорил, что во-первых, мы должны создать план с вами. Это было в тот день, когда он провел телефонные разговоры с Путиным и со мной", - сообщил Зеленский.
Глава государств отметил, что не является счастливым, что Трамп сначала позвонил Путину.
"Большей опасностью будет, если первая встреча будет с Путиным, а потом с Украиной. Это я сказал президенту Трампу, что в первую очередь, мы должны прийти к общему видению. И я также сказал, что за столом переговоров нам нужна Европа. Это очень важно", - подчеркнул Зеленский.
Другие заявления Зеленского на Мюнхенской конференции
Во время выступления на конференции украинский президент заявил, что Путин будет пытаться пригласить президента США Дональда Трампа в Москву, чтобы он стоял на Красной площади 9 мая этого года.