По словам президента, этот Конгресс станет площадкой для диалога между центром и территориальными общинами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета развития общин и территорий в Киеве.

«Отношения между центром и общинами должны стать качественно новыми, они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины», – заявил глава государства.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook сообщил, что украинский орган будет создан по инициативе президента «по примеру Конгресса Совета Европы».

«Конгресс возглавляет президент Украины. Конгресс будет состоять из двух палат: Палаты местных властей и Палаты регионов. Они самостоятельно будут выбирать руководство палат и делегировать по три представителя от каждой палаты в президиум конгресса, который будет представлен высшими должностными лицами страны», – рассказал глава Офиса президента.

Читайте такжеПрезидент назвал План действий по членству в НАТО ближайшей целью УкраиныЕрмак отметил, что согласно указу президента, президиум Конгресса будет заседать ежемесячно, и такие ежемесячные обсуждения системной работы над решением местных и региональных проблем при участии высших должностных лиц государства должны обеспечить лучшую координацию всех органов власти.

Палата местных властей и Палата регионов будут собираться ежеквартально и подавать предложения в повестку дня президиума Конгресса. Общее заседание Конгресса будет проходить каждые полгода или по требованию.

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Автор: Константин Гончаров