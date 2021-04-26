Президент Украины также подчеркнул, что хочет провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил увеличить число участников переговоров в нормандском формате за счет присоединения к ним США, Великобритании и Канады.

Об этом Зеленский заявил в интервью газете Financial Times.

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода (на пост президента - ред.). Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - заявил президент.

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Он добавил, что, помимо США, в переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада.

Президент Украины также подчеркнул, что хочет провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что "(украинскую сторону – ред.) не волнует место проведения, речь идет о содержании".

При этом он отверг предложение российского лидера, который рекомендовал Киеву для решения конфликта в Донбассе начать вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик.

Возможная встреча Зеленского с Путиным: что известно

Зеленский в видеообращении, обнародованном 20 апреля, предложил Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах президентов Украины и России.

Кравчук считает, что переговоры Зеленского и Путина можно проводить только в нейтральной стране.

Глава украинской делегации в ТКГ предлагает Финляндию или Швейцарию для проведения возможных переговоров между президентами Украины и РФ.

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Автор: Денис Прядко