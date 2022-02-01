Он поблагодарил 15 млн украинцев, которые уже получили 2 прививки от COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил с трибуны Верховной рады, что Украина нуждается в единстве.

"Очень хочу, чтобы в первый день второго месяца три властные ветви и четвертая власть осознали о том, что мы очень остро нуждаемся. Это - единство всех, всегда и во всем. Прежде всего в восприятии настоящего, а главное – нашего будущего. Мы должны быть едиными в борьбе за жизнь и здоровье", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил 15 млн украинцев, которые уже получили 2 прививки от COVID, а также парламентариев за поддержку программы борьбы с COVID.

Кроме того, президент подчеркнул, что важно также единство в информационном поле. Важно также понимание СМИ своей ответственности. "Во времена, когда медиа-поле – это поле битвы, а новости – это новое оружие, а сообщения, особенно построенные на анонимных источниках, имеют большое влияние на наших людей, на их психику, на наше государство и экономику", - сказал он.

Также Зеленский поблагодарил бизнес и граждан Украины, которые не поддались паническим настроениям.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки выявили 30 768 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 4056 детей и 337 медработников.

Также за сутки было госпитализировано 2069 человек; зафиксировано 192 летальных случая; выздоровели 8835 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 130 660.