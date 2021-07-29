Президент подписал закон об отмене пониженной ставки НДС на ряд сельскохозяйственной продукции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 20% для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, которую ранее в Украине снизили до 14%.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что это уменьшит риски повышения цен на продукты питания, а также создаст равные условия уплаты НДС для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли.

"Закон восстанавливает 20-процентную ставку налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы", - говорится в сообщении.

В то же время сниженная 14-процентная ставка НДС будет действовать для зерновых, которые идут на экспорт и которые чаще всего фигурируют в налоговых "скрутка", - то есть за поставки которых государство возвращает поставщикам этот налог. Среди них - пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соевые бобы, рапс и подсолнечник.

Документ вступает в силу со следующего дня после опубликования и применяется к налоговым периодам, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования закона.

Снижение ставки НДС: что необходимо знать

22 февраля президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о снижении ставки НДС с 20% до 14% на операции по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Право на пониженную процентную ставку НДС получили следующие виды продукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, рапса, семена подсолнечника, семена и плоды прочих масличных культур, сахарная свекла и др.

При этом бизнес-сообщество отмечало, что в этот перечень не должно было попасть молоко-сырье. Также это вызвало шквал недовольства в перерабатывающей отрасли, поскольку предприятия покупали сырье по сниженной ставке, а при дальнейшей реализации произведенной продукции должны были доплачивать из собственного кармана разницу НДС.

Автор: Анна Нагорная