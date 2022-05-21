Президент подчеркнул, что есть некоторые вещи, которых, кроме как за столом переговоров, не удастся достичь.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким видит завершение войны с РФ.

Об этом шла речь в его интервью в эфире информационного телемарафона.

"Не мы начинали (эту войну - УНИАН), это правда, но нам ее заканчивать. Я думал, что закончить можно сугубо диалогом. Сейчас я понимаю, что окончание также будет дипломатическим, само окончание. Но, к сожалению, я думал, что это диалог, у которого есть соответствующий термин...", - отметил президент.

Зеленский добавил, что считал, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы и многие решения с российской стороной.

"А сейчас это как автомобиль - и не бензиновый, и не электромобиль, а гибрид, поэтому и война такая сложная. И победа будет очень сложная. Она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом. Потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить... Потому что мы хотим вернуть все, а Российская Федерация хочет все не отдать, другими словами ничего не отдать. Поэтому концовка будет такая", - добавил Зеленский.

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский также заявил, что он все еще готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но цели этих переговоров будут меняться в зависимости от того, когда состоится встреча.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине входит в финальную фазу, в ходе которой будет контрнаступление и освобождение оккупированных территорий.

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