На повестке дня - обмен, деоккупация и мир.

Президент Владимир Зеленский все еще готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но цели этих переговоров будут меняться в зависимости от того, когда состоится встреча.

Об этом шла речь в интервью главы государства журналистам, которое транслировалось в эфире информационного марафона.

"Цель меняется. Как гибридная война, так, честно, будет гибридный мир. И гибридные встречи. Вот например, если бы мы сегодня встречались, кстати, вопрос Мариуполя также был бы в адженде. Если мы будем встречаться через два месяца - может быть, этого вопроса уже не будет", - ответил Зеленский.

На повестке дня - обмен, деоккупация и мир.

"Она (адженда - ред.) такая была в начале, но не было конкретики из-за отсутствия конкретики результатов текущей войны. Сегодня та или иная конкретика, мы понимаем риски... От нас многое зависит, но многое зависит от России. Не говоря с ними, мы должны констатировать только тот результат, к которому дошли", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет возвращения территорий и окончания войны: "Но как это будет, когда это будет - зависит от времени, когда будет разговор с Путиным".

"Разговор Украины и России точно будет, но мы не знаем, в каком формате: с посредниками, без посредников, в широком кругу или уровне президентов...",- отметил Зеленский.

Война в Украине: обновленные данные

Российские войска продолжают попытки захватить Донецкую и Луганскую область, населенные пункты в регионе рашисты обстреливают круглосуточно.

В настоящее время бои идут в окрестностях Северодонецка, тяжелая ситуация в Попасной и Золотом, уточнил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На востоке отбито 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Кроме того, по мнению Института изучения войны, российские войска пытаются вернуть старые позиции на север от Харькова. Это происходит либо с целью оттянуть силы ВСУ, контрнаступающие в области, либо укрепить оборону в том направлении.

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