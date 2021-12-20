Петиция была создана еще 27 сентября 2021 года.

Появился ответ президента Украины Владимира Зеленского на электронную петицию о полной отмене карантина и добровольно-принудительной вакцинации от коронавируса в стране.

Обращение президента опубликовали 20 декабря на официальной странице Офиса президента.

Петиция была создана еще 27 сентября 2021 года, ее подписали более 25 тысяч граждан. Ее инициатор предложил полную отмену карантина и иных мер противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, в связи с тем, что, по мнению автора петиции, эта болезнь может быть фейковой.

"Согласно Конституции Украины человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью (часть первая статьи 3); каждый имеет право на охрану здоровья (часть первая статьи 49); государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие (часть четвертая статьи 49)", - говорится в ответе.

Читайте такжеМитрополит Епифаний призвал украинцев вакцинироваться против коронавирусаВ обращении указано, что основами законодательства Украины о здравоохранении установлена обязанность граждан Украины не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан. Кроме того, согласно законодательству, в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия.

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам также подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней.

"Кроме того, частью третьей статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" установлено, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям", - говорится в ответе президента.

В обращении напомнили, что в связи с объявлением пандемии COVID-19 правительством Украины было принято постановление от 9 декабря 2020 года № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". В соответствии с указанным решением был разработан и утвержден Национальный план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19.

"Таким образом, общественные отношения по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины", - говорится в итоге.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на петицию об ограничении въезда для россиян в условиях агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма.

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Автор: Екатерина Малюга