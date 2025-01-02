Зеленский отметил, что уже провел несколько разговоров с избранным президентом США.

Будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп способен быть решающим в войне и остановить российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Трамп может быть решающим. Я думаю, для нас это самое главное. Он, его качества, они такие есть. Он способен быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина – справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может", – сказал глава государства в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

Зеленский отметил, что уже провел несколько разговоров с избранным президентом США. По его мнению, Трамп является "сильным и непредсказуемым".

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"Я хотел бы, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась прежде всего Российской Федерации. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Я считаю, что это правда", – продолжил Зеленский.

Президент добавил, что Трамп умеет побеждать, и его победа на выборах в США была сильной, не было противоречивости.

"Я думаю, именно такая победа над агрессией России нам и нужна. [...] Пока у меня нет ни одного негативного момента от нашего общения", – констатировал он.

Трамп и завершение войны в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании неоднократно говорил о войне РФ против Украины, обещая остановить ее в течение 24 часов.

После победы на выборах риторика республиканца по этому вопросу ослабла. Он признал, что этот вопрос является более сложным, чем он предполагал.

"Ближний Восток – проблема, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Количество погибших молодых солдат, которые лежат на полях повсюду, поражает. Это безумие, что происходит", – сказал он в одном из интервью.

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