Президент Украины отмечает, что Россия хочет разрушить европейское единство.

Положительный ответ Европейского Союза на украинскую заявку о членстве может стать положительным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Сейчас, безусловно, решающее время. И не только для Украины, но и для Европейского Союза и для всего Европейского континента. Именно сейчас определяется, каким будет будущее объединенной Европы, и будет ли это будущее вообще. Россия хочет разрушить европейское единство, хочет оставить Европу расколотой, хочет оставить ее слабой", - сказал Зеленский.

Он добавил, что вся Европа - это "мишень для России", и Украина - это "лишь первый этап в этой агрессии, в этих планах".

"Именно поэтому положительный ответ Европейского Союза на украинскую заявку о членстве может стать положительным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что украинский народ уже внес чрезвычайный вклад в защиту общей свободы и ценностей.

"За очень короткое время мы предоставили исчерпывающие ответы на опросник, первую часть которого, госпожа Урсула, лично Вы передали мне здесь, в Киеве, еще в начале апреля. И уже на следующей неделе мы ожидаем со стороны Европейской комиссии заключение по соблюдению Украиной Копенгагенских критериев членства в Евросоюзе", - напомнил он.

Кроме того, глава государства отметил, что проведенные в европейских странах опросы показали, что абсолютное большинство европейцев считает Украину "частью европейской семьи".

"И это справедливо. И признание на политическом уровне такой реальности мы очень ожидаем уже 23-24 июня, когда должен состояться исторический для нас Европейский совет и заседание, логичным решением которого должно стать предоставление Украине статуса страны-кандидата", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что украинский народ понимает, что статус кандидата - это лишь начало пути к членству в ЕС.

"У нас есть достижения в реформах, в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в отраслевой интеграции. И конечно, нашему государству еще нужно пройти этот путь от кандидатства до полноправного членства. Но все уже видели, что украинский народ настолько ценит свободу, настолько готов бороться за свое будущее, что сделает все необходимое для европейской интеграции Украины", - заверил Зеленский.

Он также добавил, что "европейский проект точно не может быть завершен без нас". "И именно сейчас это совершенно очевидно, когда украинский народ защищает отважно будущее для себя и для всех народов запада и востока, севера и юга Европы", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

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