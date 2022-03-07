Президент подчеркнул, что национальный флаг Украины – это мировоззрение украинцев: мирная земля и мирное небо.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом бороться за свое будущее.

Об этом говорилось в видеообращении Зеленского, распространенном в Telegram.

"Украинцы! Нас много, нас миллионы, а это миллионы способов бороться за свое будущее. За нашу державу, за нашу свободу, за наш национальный флаг – желто-голубой. Мы защищаем наш флаг, потому что это наше мировоззрение", - сказал он.

Президент подчеркнул, что под этим флагом не было нападений на другие страны, не было захватов чужих земель, не убивали людей.

"Мы и террор – это разные вселенные. На нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо - мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет. Я верю. Я знаю", - сказал глава государства.

Война против Украины: