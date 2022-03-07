Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом бороться за свое будущее.
Об этом говорилось в видеообращении Зеленского, распространенном в Telegram.
"Украинцы! Нас много, нас миллионы, а это миллионы способов бороться за свое будущее. За нашу державу, за нашу свободу, за наш национальный флаг – желто-голубой. Мы защищаем наш флаг, потому что это наше мировоззрение", - сказал он.
Президент подчеркнул, что под этим флагом не было нападений на другие страны, не было захватов чужих земель, не убивали людей.
"Мы и террор – это разные вселенные. На нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо - мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет. Я верю. Я знаю", - сказал глава государства.
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