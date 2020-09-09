Гармаш напомнил, что происходит после разговоров Зеленского с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский осторожно реагирует на изменение ситуации на Донбассе для того, чтобы своим резкими словами не спровоцировать там новое обострение.

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Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

Гармаш пояснил, что украинское общество неоднозначно относится к перемирию на Донбассе, а также молчанию Офиса президента относительно гибели бойцов в районе ООС.

"Хотя я прекрасно понимаю Зеленского, он в очень сложной ситуации. Это я, журналист, простой человек могу сказать, что надо ответить, а он прекрасно понимает, что если он ответит резко Кремлю, то может быть еще хуже. Мы помним, что 22 июля было перемирие, а выстрелы продолжались, и когда он 26 июля позвонил Путину и поговорил – началось реальное перемирие. Так было неоднократно", - отметил Гармаш.

По его словам, Зеленский, "наступая на свою гордость и самолюбие, держит эту паузу и очень дипломатично высказывается".

"И здесь уже, наверное, общество должно показывать своему президенту, чего оно хочет от него", - добавил участник ТКГ.

Перемирие на Донбассе: что происходит в районе ООС

6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский военный, еще один был ранен.

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, несмотря на провокации оккупантов, будет прилагать все усилия к сохранению режима тишины.

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Автор: Юрий Годован