Это касается дальнобойных ракет, танков и боевой авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о "дипломатическом марафоне" на этой неделе, отмечает, что "есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы".

Говоря о "дипломатическом марафоне" в своем видеообращении, глава государства отметил: "Лондон, Париж, Брюссель - повсюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы".

Зеленский добавил, что это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня сотрудничества - боевой авиации. "Но над этим надо нам еще поработать", - отметил президент.

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Он рассказал, что был очень рад услышать и увидеть, что украинцы в Британии быстро учатся управлять "Челенджерами".

"Я был очень рад убедиться, насколько британцы стремятся, чтобы мы одержали победу. Все это вдохновляет. Я благодарен господину премьер-министру, парламенту Британии и всем британцам. И, конечно, Его Величеству Королю", - сказал глава государства.

Кроме того, отметил Зеленский, фундаментальная встреча состоялась во Франции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Мы втроем провели переговоры, и это - правильный разговор. Раскрывать ее детали неправильно, но можно сказать, что мы услышали друг друга. Франция - Украина, Германия - Украина. Партнеры услышали нашу позицию, наши аргументы. И будет больше поддержки", - подчеркнул президент.

Он выразил благодарность за это Макрону и всем французам, Шольцу и всем немцам.

"Чувствуется это понимание, что защита Украины - это защита интересов и наших партнеров", - отметил Зеленский.

Также, говоря о Брюсселе, он отметил: "Заседание Европейского совета и наш специальный формат переговоров после заседания. Переговоров с лидерами ЕС не только в рамках Евросовета, но и в рамках специальных встреч, которые состоялись после саммита".

Зеленский отметил, что в целом он встретился со всеми лидерами Евросоюза.

"А теперь наша общая задача - взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретное снабжение, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, говоря о Европейском парламенте, Зеленский сказал: "Это было не просто мое обращение как президента Украины, это был символический момент. Определенный ценностный итог пути, который мы прошли в отношениях с Евросоюзом. И начало нового этапа. Когда Украина в Европейском парламенте, в Европейском совете и других институтах Евросоюза уже не гость, не партнер из-за пределов ЕС. Когда Украина становится полноправной частью Евросоюза".

"Дипломатическое турне" Зеленского

8 февраля президент Зеленский посетил с неанонсированным визитом Великобританию. Там он встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом, а также выступил в парламенте.

После Лондона Зеленский приехал в Париж, где у него состоялась трехсторонняя встреча с президентом Франции и канцлером Германии.

9 февраля Зеленский отправился в Брюссель. Там украинский президент выступил в Европарламенте и провел ряд встреч с европейскими лидерами.

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