Президент Украины Владимир Зеленский назвал еще двух российских бизнесменов, против которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции.
Об итогах заседания СНБО 18 июня Зеленский написал в своем Telegram-канале.
Так, кроме Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, среди попавших под санкции значатся:
- генеральный директор российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов
- совладелец крупнейшей в мире компании по производству титана «ВСМПО-Ависма», российский бизнесмен Михаил Шелков
Читайте такжеСНБО составит список олигархов: законопроект Зеленского опубликован на сайте РадыПо словам Зеленского, санкции введены по предложению Службы безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что санкции против российского бизнесмена Павла Фукса связаны с предыдущими решениями СНБО о лишении лицензий 19 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.
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