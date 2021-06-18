Санкции ввели по предложению СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал еще двух российских бизнесменов, против которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции.

Об итогах заседания СНБО 18 июня Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Так, кроме Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, среди попавших под санкции значатся:

генеральный директор российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов

совладелец крупнейшей в мире компании по производству титана «ВСМПО-Ависма», российский бизнесмен Михаил Шелков

Читайте такжеСНБО составит список олигархов: законопроект Зеленского опубликован на сайте РадыПо словам Зеленского, санкции введены по предложению Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что санкции против российского бизнесмена Павла Фукса связаны с предыдущими решениями СНБО о лишении лицензий 19 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.

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Автор: Катерина Шварц