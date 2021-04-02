Представление Центра представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа состоится 6 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации.

Соответствующий указ № 137/2021 размещен на официальном сайте главы государства.

Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта 2021 года, а введен в действие указом президента от 19 марта № 106/2021.

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«Анонсируя начало его работы, Зеленский отмечал, что в будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире», говорится в сообщении.

По словам вновь назначенного руководителя, этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

Во вторник, 6 апреля, состоится представление Центра противодействия дезинформации представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.

Что известно о Полине Лысенко

Полина Лысенко в 2015 году окончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук.

В 2013 - 2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании.

С апреля 2015 до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

До марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.

Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса Генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 года - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО «Укрзализныця».

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Автор: Тамара Отовская