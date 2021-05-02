26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России.

Президент Украины Владимир Зеленский на возможной встрече с Путиным намерен обсуждать деоккупацию украинских территорий, в частности Крыма.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Так он прокомментировал заявления Кремля, что Путин готов говорить только о двусторонних отношениях между Украиной и Россией.

"Российская агрессия против Украины - это по определению двусторонние отношения. Поэтому здесь искусство дипломатической интерпретации, к которому мы можем бесконечно прибегать. Но мы понимаем, что главная цель разговора президента Зеленского с президентом Путиным – это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий. При чем, уверяю вас, президент Украины, когда говорит о деоккупации территорий, имеет в виду и Донбасс, и Крым", - сказал Кулеба.

Подготовка встречи Зеленского и Путина: что известно

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге владимиру Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже затем с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю ОП Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

29 апреля La Reppublica со ссылкой на дипломата Ватикана, кардинала Леонардо Сандри сообщила, что Папа Римский Франциск ничего не знает о планах провести в Ватикане встреча Зеленского и Путина, однако готов выступить посредником.

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Автор: Дмитрий Захаров