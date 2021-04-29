Оба места подходят с точки зрения безопасности и обеспечения равноправия сторон.

Офис президента сейчас готовит несколько предложений мест, где могла бы пройти двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом пишет НВ со ссылкой на информированные источники.

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Встреча Путина и Зеленского может пройти в Иерусалиме или Вене. Российскую сторону по этому поводу уже проинформировали, началось также согласование повестки дня по дипломатическим каналам.

Однако активная фаза подготовки встречи президентов начнется уже после майских праздников.

"У (премьера Израиля) Нетаньяху, доверительные отношения с нами и с Россией. Поэтому Иерусалим – хороший вариант. Есть и другой – Вена. Оба места по-своему подходят как с точки зрения безопасности, так и гарантирования равноправия сторон", – пояснил собеседник НВ.

Что предшествовало

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его Офиса Ермаку. «Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится», - заявил он.

На днях президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете la Repubblica сказал, что был бы не прочь увидеться с Путиным в Ватикане.

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Автор: Яна Ставская