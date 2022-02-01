Больше половины опрошенных против второго срока Зеленского.

Свои голоса за нынешнего президента Владимира Зеленского, если бы выборы были сейчас, отдали 17,4% опрошенных украинцев. При этом за пятого президента Петра Порошенко проголосовали б 16,2%.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова

По данным социологов, рейтинг Порошенко по сравнению с октябрем 2021 года вырос – с 12,7% до 16,2% среди участников опроса.

При этом на третьем месте оказалась Юлия Тимошенко, ее бы поддержали 6,9%, на четвертом месте - Дмитрий Разумков – 5,5%, а на пятом - Юрий Бойко – 4,7%.

Кроме того, 62,5% опрошенных против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок, но высказались "за" 18,6% респондентов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным исследования Киевского международного института социологии, проведение досрочных парламентских выборов в Украине поддерживают более половины опрошенных граждан.