Мнения украинцев о проведении досрочных президентских выборов разделились почти поровну.

Проведение досрочных парламентских выборов в Украине поддерживают более половины опрошенных граждан.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС), ссылаясь на результаты проведенного в течение 20-21 января 2022 года всеукраинского опроса общественного мнения.

Так, проведение досрочных выборов в парламент поддерживают 53,6% респондентов, не поддерживают – 38,9%. Еще 7,5% не определились. По сравнению с ноябрем, вырос процент тех, кто хочет досрочные выборы в ВРУ, на 4,8%.

Опрос показал, что досрочные президентские выборы поддерживают 47,2% респондентов (рост на 3,3% по сравнению с ноябрем 2021 года) и не поддерживают 46,5% (снижение на 5,7%). Пока не определились с этим вопросом 6,3% (в ноябре таких было 3,9%).

Каждый третий респондент - 30,3% - поддерживает баллотирование нынешнего президента Владимира Зеленского на второй срок, но большинство (62,5%) не поддерживают, чтобы он баллотировался. Отказались отвечать на вопрос 6%, а еще 1,2% сказали, что "до следующих выборов еще слишком много времени".

Читайте такжеУгроза со стороны России: Зеленского призвали созвать Раду на внеочередное заседание

Как проводился опрос

В ходе исследования были опрошены 1 тыс. 205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 5%.

Как сообщал УНИАН, в опросе прошлого года более 40% украинцев поддерживали проведение досрочных президентских и парламентских выборов.