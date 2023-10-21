Среди прочего стороны обсудили украинскую формулу мира и арабо-израильский конфликт.

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В сообщении пресс-службы турецкого президента омечается, что главы двух стран обсудили войну в Украине, а также "конфликты между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе".

В диалоге с Зеленским Эрдоган выразил уверенность в возможности мирного урегулирования региональных конфликтов, в частности израильско-палестинского. Он отметил, что Турция будет прикладывать к этому усилия.

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В пресс-службе украинского президента добавили, что стороны также обсудили украинскую формулу мира. "... мир должен прилагать усилия для поддержки имплементации украинской формулы мира. Голос и позиция Турции в этом важны", – сказал Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность Турции за участие в предварительных консультациях на уровне советников по нацбезопасности и готовность направить представителя на очередную встречу, которая состоится на Мальте.

Также главы двух государств обсудили развитие двусторонних отношений и отметили важность реализации всех договоренностей, достигнутых во время последней встречи президентов в Стамбуле.

Кроме того, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пришли к согласию о необходимости обеспечить защиту мирного населения и уважение к гуманитарному праву.

"Украина хорошо понимает, что такое война и гражданские жертвы. Поэтому мы категорически осуждаем любые террористические методы и насилие и выступаем за предотвращение дальнейшей эскалации", – подчеркнул Зеленский.

Позиция Турции по войне в Украине

Крайний раз президенты двух стран разговаривали по телефону в конце июля, после выхода России из Черноморской зерновой сделки.

Турция с самого начала полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине политическую и дипломатическую поддержку, но отказалась вводить санкции против РФ, заявив о своей роли как посредника между сторонами.

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