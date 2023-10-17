Сейчас в Украину завозится топливо из Европы, что требует больших затрат, которые можно уменьшить переработкой на спирт "остатков" зерна.

В Одессе специалисты предлагают зерно, которое Украина не успевает или не может экспортировать, переработать на спирт.

"У нас есть зерно, которое мы (Украина – УНИАН) должны продать в сырьевом виде на сырьевых рынках и заработать на этом какие-то деньги", - рассказал во время брифинга в пресс-центре "Украина-Одесса" ректор Одесского института морехозяйства и предприятия Александр Яценко.

В то же время по его словам, если нет такой возможности, то стоит выбрать другой путь – переработка зерна в другое сырье. Яценко рассказал, что, например, в Бразилии 45% автомобильного топлива - это этанол, спирт растительного происхождения. Но в Бразилии все грузовики и легковые автомобили используют такую смесь горючего, потому, что в Бразилии много "чего растет", что можно переработать на спирт.

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"Из нашего зерна тоже можно делать спирт и таким образом уменьшить нагрузку на импорт горюче-смазочных материалов именно для Украины", - подчеркнул Яценко.

Он напомнил, что сейчас большинство крупных профильных заводов, производящих горюче-смазочные материалы, не работают из-за повреждений, нанесенных российскими оккупантами.

"Наши спиртовые заводы работают преимущественно на отечественном сырье - свекле и зерне. На свекле сахароварня работает 3-5 месяца в году, а все остальное время эти предприятия могли бы перерабатывать прошлогодний урожай зерна...", - уверен специалист.

Он подчеркивает, что сейчас в Украину завозится горючее из Европы, что требует больших затрат, которые можно уменьшить переработкой на спирт "лишнего" зерна.

"Это уменьшит нагрузку и негативные последствия от того, что мы не можем в полной мере экспортировать зерно", - считает ректор.

Зерновой конфликт - главные новости

Российская блокада Украины в Черном море вынудила ЕС отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна в Европу. Однако, украинское зерно "терялось" и оседало на рынках государств-соседей, из-за чего весной 2023 года Еврокомиссия ввела запрет на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

15 сентября срок действия этого запрета истек, но некоторые страны до сих пор держат свои границы закрытыми для украинского зерна, а именно Польша, Венгрия, Словакия и Болгария. Румыния тоже сначала закрыла свои границы, но потом сообщила о намерении изменить решение.

18 сентября Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против стран, которые блокируют украинское зерно.

Из-за таких неоднозначных действий соседей и невозможности в полной мере использовать морские и речные пути в портах Украины накопилось зерно, которое некуда деть.

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