"Увидимся с президентом в суде": мэр Черкасс подал иск против Зеленского за слова о "бандите" (видео)

Адвокат отметил, что суд должен определить, может ли президент Украины «называть кого-то в этой стране бандитом».

Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин подал в Печерский райсуд Киева иск на президента Украины Владимира Зеленского о защите чести и достоинства и деловой репутации своего клиента за то, что глава государства назвал руководителя города бандитом.

Об этом правозащитник сообщил во время своего видеообращения.

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"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, сегодня подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - заявил он.

Адвокат отметил, что «справедливый и неподкупный» Печерский райсуд должен определить, может ли президент Украины «называть кого-то в этой стране бандитом». Сам юрист считает это незаконным.

«Увидимся с президентом Украины в суде», – сказал Цыпин.

Цыпин добавил, что согласно иску, Бондаренко просит взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере 1 грн.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко с решением о смягчении карантинных ограничений повел себя некорректно.

«Я даже не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали, это - право народа... Я думаю, что он вел себя некорректно», - сказал он.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в ответ на слова Зеленского сказал, что уголовные дела против него возбуждены за политическую деятельность.

«Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мою политическую деятельность, в частности за то, что вы стали президентом», – сказал Бондаренко.

Кроме того, он отметил, что Зеленскому на местных выборах в Черкассах «нечего ловить».

«Сколько бы вы мне «приветов» не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы там рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент», – отметил мэр Черкасс.

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