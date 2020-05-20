"Я за один стол с такими бандитами не сяду": Зеленский о мэре Черкасс

С 30 апреля горисполком Черкасс решил смягчить карантинные ограничения. На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в случае с решением о смягчении карантинных ограничений повел себя некорректно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

«Я даже не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали, это - право народа... Я думаю, что он себя вел некорректно», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая. С 11 мая в стране начали постепенно смягчать карантинные ограничения.

С 30 апреля горисполком Черкасс решил смягчить карантин. На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Городской голова Черкасс заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса. 1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мер.