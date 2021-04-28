По мнению президента Украины, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса.

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан.

Об этом он сообщил в интервью итальянской газете la Repubblica.

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«Встреча (президентов Украины и РФ - УНИАН) обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру», - заявил он.

Однако, по словам Зеленского, вопрос о повестке дня этих переговоров остается открытым.

«Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы? Это открытые вопросы, и ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России», - отметил он.

Зеленский напомнил, что соответствующие распоряжения по организации консультаций уже дал руководителю своего Офиса Андрею Ермаку.

«Понятно, что настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было. Это, безусловно, не способствует конструктивным переговорам. Поэтому мне кажется, что встреча, для начала, должна состояться на территории, которая олицетворяет мир и диалог», - подчеркнул он.

По мнению президента Украины, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса.

В ответ на вопрос журналиста, мог ли Рим или Ватикан стать местом для будущей встречи президентов Украины и РФ, Зеленский сказал: «Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире».

«Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине к Апостольской столице часто в истории обращались для урегулирования конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», - отметил он.

По словам главы Украинского государства, в этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованно, не имея военно-политических или экономических интересов.

«Посредник с таким авторитетом может прибавить уверенность, которой не хватает нашим попыткам договориться. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу», - резюмировал он.

Что предшествовало

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его Офиса Ермаку. «Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится», - заявил он.

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Автор: Константин Гончаров