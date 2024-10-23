Документ представят украинцам до конца этого года.

Президент Владимир Зеленский готовит внутренний план для Украины на время войны. Он поручил органам власти разработать предложения, которые помогут стране выстоять.

Об этом сообщили ВВС Украина несколько источников во власти. Этот документ не является альтернативным плану победы. Его должны подготовить и представить украинцам до конца 2024 года.

Как указывается, план действий будет касаться внутренних решений в сфере ВПК, обороны, экономики, социальной политики и других. Речь идет о шагах, которые должна выполнить сама Украина.

Видео дня

"Цель - сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", - отметил собеседник.

План победы Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский представил план победы в парламенте 16 октября. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что полностью раскрывать содержание плана победы Украины публично не будут.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты поддерживают справедливый мир в Украине.

Среди союзников нет полного согласия относительно "плана победы" Владимира Зеленского, но другого никто и не ожидал, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Вас также могут заинтересовать новости: