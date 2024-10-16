По словам президента, все пункты плана "рассчитаны по времени очень конкретно".

План победы Украины состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений, заявил президент Владимир Зеленский 16 октября во время выступления в Верховной Раде.

"Пункт первый - геополитический, второй и третий пункты - военные, пункт четвертый - экономический, пункт пятый - о безопасности", - сказал он.

По его словам, все пункты рассчитаны по времени "очень конкретно":

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"Первые четыре - это время войны, чтобы ее закончить. Пятый пункт - на время после войны, чтобы гарантировать безопасность".

План победы Украины - актуальное

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что полностью раскрывать содержимое плана победы Украины публично не будут.

По его словам, некоторые предложения этого плана не раскроют, потому что они затрагивают, в том числе, вопрос необходимых объемов оружия.

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