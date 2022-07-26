Используя "Газпром", Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к расширению санкции против Российской Федерации, прибегающей к ценовому террору.

Об этом говорится в вечернем видеообращении президента.

"Сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов - это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России". - говорит Зеленский.

По словам президента, для всех понятно, что это сознательный ценовой террор России против европейцев.

"Используя "Газпром", Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать. Отвечать санкциями", - уверен глава государства.

Президент положительно оценил сообщения о том, что Великобритания сегодня расширила санкционный список.

"Добавились еще десятки людей и организаций. Это правильная тенденция, и я благодарен Британии за неизменную твердость по санкционным вопросам. Это пример, который стоит последовать и всем остальным в западном мире", - отметил он.

Как писал УНИАН, Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что Россия поддерживать поставки газа в Европу на минимальном уровне до тех пор, пока идет война в Украине, усиливая давление на Европейский Союз из-за его жесткой позиции в отношении российского вторжения.

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