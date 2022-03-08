Россияне не выпускают людей из разрушенных городов и не позволяют доставить еду и воду, отметил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский обратился к американским евреям за поддержкой, назвав безосновательную агрессию России против Украины "нацистским поведением".

Об этом сообщает Reuters.

"Это просто нацистское поведение в чистом виде. Я даже не могу это как-то квалифицировать по-другому", - сказал украинский лидер.

Он перечислил города и села, разрушенные российской армией, отметив храбрость местных жителей против вооруженных захватчиков: "Они бросаются под танки – просто для того, чтобы вы поняли, что здесь происходит".

Россияне не выпускают людей из разрушенных городов и не позволяют доставить еду и воду, отключили интернет, телевидение и электричество.

"Все это происходило во времена нацизма. Выживания украинской нации – вопрос такой же, как антисемитизм... Все эти миллионы людей будут уничтожены... Они выбивают жизнь из всего, что движется", - сказал Зеленский.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Путин, пытаясь оправдать агрессию, заявлял, что начинает "военную операцию" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

За 11 суток боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили более 11 тысяч российских захватчиков и сотни единиц вражеской военной техники.

Из-за провала в боях с ВСУ россияне перешли к террору гражданских, ежедневно бомбардируя жилые районы и убивая мирных жителей.

Кроме того, российская армия блокирует "зеленые коридоры" для эвакуации людей, провоцируя гуманитарный кризис во временно захваченных населенных пунктах.

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