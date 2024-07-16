В частности, скорее всего Джей Ди Вэнс не будет иметь влияния на внешнюю политику, если Дональд Трамп выиграет президентские выборы и вернется в Белый дом.

Политолог-американист Владислав Фарапонов советует не переоценивать должность вице-президента в США после решения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа определить Джея Ди Вэнса своим избранником на эту должность.

Об этом политолог-американист Владислав Фарапонов сказал в комментарии корреспонденту УНИАН. В частности, эксперт оценил объявление Дональдом Трампом кандидатуры сенатора из штата Огайо Джея Ди Вэнса собственным избранником на должность вице-президента США.

"Я считаю, что для Трампа - это очень правильный выбор. То есть, он тем самым получает очень лояльного, очень молодого, по американским меркам, политика, который очень энергичный и может как раз добавить Трампу необходимой энергии в так называемых ключевых штатах, то есть - это те штаты, которые колеблются и каждый раз голосуют за разных кандидатов, или их еще называют штатами battleground. Поэтому, для Трампа, этот выбор очень логичен", - отметил Фарапонов.

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Политолог подчеркнул, что Трамп искал именно лояльного кандидата.

"А даже если посмотреть на риторику и по внутренней, и по внешней политике тоже - то как раз сенатор Вэнс почти идентично воспроизводит риторику Трампа и во внешней политике в частности по вопросу завершения российско-украинской войны", - подчеркнул Фарапонов.

В то же время, эксперт высказал свое мнение по поводу утверждений, которые распространяются в информационном пространстве, что Вэнс является одним из самых неприемлемых для Украины кандидатов на должность вице-президента.

"Я очень хочу, чтобы мы так не ставили вопрос, потому что вице-президент не имеет формального влияния на внешнюю политику. Даже в современной американской истории после Второй мировой войны было очень мало реальных примеров, когда вице-президент существенно влиял на внешнюю политику. Это там Дик Чейни у Буша-младшего. В принципе, пожалуй таких ярких случаев на самом деле больше и нет много", - подчеркнул Фарапонов.

Политолог уточнил, что не вице-президент влияет на президента, а наоборот - президент влияет на вице-президента.

"Грубо говоря, от советов Вэнса по внешней политике Трамп легко может отказаться и сказать, что "тут я главный". То есть, я решаю. Вообще, возможно Трамп и не будет спрашивать ничего о внешней политике у Вэнса. Я бы не переоценивал сейчас значение должности вице-президента для Трампа", - сказал политолог.

В то же время, по его мнению, нельзя делать вид, что это не означает еще больше изоляционизма в американской внешней политике, если Дональд Трамп станет президентом.

"То, что они предлагают, и Трамп и Вэнс - это больше идеи изоляционизма и уменьшения по сути американского присутствия в мире", - отметил Фарапонов.

Джей Ди Вэнс может стать вице-президентом США

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на президентских выборах в ноябре. Он выбрал 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо. Примечательно, что сейчас Вэнс является одним из главных сторонников Трампа в Сенате, хотя ранее критиковал политика.

Вэнс был ярым критиком Трампа, когда бывший президент впервые баллотировался в Белый дом в 2016 году. Однако в конце концов он поддержал Трампа, "высоко оценив пребывание бывшего президента в Белом доме". В 2021 году в интервью Fox News он извинился за свою предыдущую критику Трампа.

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