Джей Ди Вэнс просил прощения у политика. Тот его простил и даже помог стать сенатором.

В случае победы Дональда Трампа на выборах, вице-президентом может стать сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Как пишет The Times, вскоре после того, как Дональд Трамп объявил о своей кандидатуре в президенты в 2016 году, Вэнс заявил о своем пренебрежении к республиканцу.

"Я никогда не был сторонником Трампа", - гордо сказал тогда Джеймс Дэвид Вэнс, назвав его "Гитлером Америки". Видео дня

Выпросил прощения

Впрочем, Вэнс смог удачно политически маневрировать, ведь через восемь лет стал официальным напарником Трампа. Если он и Трамп победят на выборах в ноябре, Вэнс станет самым молодым вице-президентом, который принял присягу после Ричарда Никсона в 1953 году.

Вэнс стал известным благодаря своему бестселлеру мемуаров Hillbilly Elegy, где он рассказывал о том, как рос в малообеспеченной семье, которая пронизана насилием и зависимостью. Он назвал себя американской историей успеха, преодолев трудности детства, чтобы посетить Йельскую юридическую школу. Книга укрепила его репутацию умеренного консервативного комментатора, которого уважают как республиканцы, так и демократы.

Говорят, что он воспользовался общим другом, венчурным капиталистом-миллиардером Питером Тилем, чтобы договориться о встрече с Трампом и его сыном Дональдом Трампом-младшим в Мар-а-Лаго в 2021 году. Политик сказал Вэнсу, что прочитал Hillbilly Elegy и ему "понравилось".

Вэнс извинился перед Трампом. Политик не только простил его, но и поддержал борьбу Вэнса за место в Сенате штата Огайо.

"Как и многие люди, я критиковал Трампа еще в 2016 году, и прошу людей не осуждать меня. Я очень открыто говорил о том, что я сказал эти критические вещи, и я сожалею об этом, и я сожалею, что ошибся в отношении этого парня", - сказал Вэнс в 2021 году.

Обращения к Трампу окупились. Вэнс занимал четвертое место в республиканской праймериз гонке за место в Сенате штата Огайо. Поддержка Трампа привела его к победе на промежуточных выборах 2022 года.

Даже поддержав Вэнса, Трамп продолжал издеваться над своим молодым протеже. На митинге 2022 года бывший президент заявил, что Вэнс "влюблен" в него и "целует меня в задницу".

Триумф Вэнса

Однако рейтинги Венса быстро выросли. За почти два года пребывания в должности телегеничный бородатый сенатор превратился в популиста. Он пришел, чтобы притупить жесткую позицию бывшего президента по иммиграции, экономике и участию США в иностранных войнах.

"Мы на 100 процентов уверены, что Джей Ди - это Америка на первом месте до глубины души", - сказал на этой неделе Дональд-младший.

Вэнс писал о том, что происходил из разбитого дома, отказавшись от фамилии своего отца. Семья воспитала его как протестанта, но в сознательном возрасте мужчина обратился в католицизм. Эта религия повлияла на его политические взгляды.

После окончания средней школы он поступил на службу в Корпус морской пехоты США и служил боевым корреспондентом в войне в Ираке. В 2014 году Вэнс познакомился со своей будущей женой Ушей Чилукури на уроках права. Позже Чилукури стала секретарем консервативного судьи Бретта Кавано, который сейчас является судьей Верховного суда. У пары родилось трое детей.

После короткой работы в корпоративной юридической фирме Вэнс перевез свою молодую семью в Сан-Франциско, чтобы работать венчурным капиталистом в технологической индустрии, а затем вернулся в Огайо.

Hillbilly Elegy, которая возглавила список бестселлеров The New York Times в течение 48 недель после выхода в 2016 году, вышла в особый политический момент. Оскорбленный белый рабочий класс собирался свергнуть политический истеблишмент - а именно Хиллари Клинтон - и проголосовать за Трампа в Белом доме.

Вэнс писал в своих мемуарах об упадке американской промышленности и эпидемии наркомании, поразившей ее некогда крупные города. Он вспомнил, как в детстве его мать просила его помочиться в чашку для нее, чтобы она могла пройти тест на наркотики. Вэнс написал, что его мать однажды угрожала разбить их машину и убить их обоих. Он наблюдал, как ее увезли в наручниках на заднем сиденье полицейской машины.

Позже Рон Говард экранизировал эту книгу в фильме с Эми Адамс в роли матери Вэнса и Гленн Клоуз в роли его бабушки.

Угроза для Байдена

После победы Трампа Вэнс стал постоянным лицом на диване экспертов CNN, расшифровывая для "элитных" либералов "то, что думают эти люди".

"Он один из немногих людей, которых я видел в политике, кто действительно обладает способностью привлечь внимание как к избирателям из рабочего класса из-за его происхождения, так и к высокообразованным избирателям из пригорода благодаря своему интеллекту", - сказал давний друг Вэнса, имя которого не указывается.

Вэнс также доказал свою возможность для сбора средств. Он помог организовать июньский сбор средств предвыборной кампании Трампа в Кремниевой долине, выступая в качестве контактера между техническим предпринимателем Дэвидом Саксом и кампанией Трампа. Это принесло 12 миллионов долларов.

Говорят, что команда президента Байдена боится угрозы, которую Вэнс может представлять для кампании по переизбранию действующего президента. Бывший директор по коммуникациям Камалы Харрис Эшли Этьен в прошлом месяце сказала CNN, что, по ее мнению, Вэнс "будет представлять наибольшую угрозу" для нее во время дебатов на пост вице-президента.

"Он невероятный дискутант. Я думаю, что он имеет такое качество, которое делает его заметным для 1-2 процентов неопределившихся. Мне кажется, что он чрезвычайно умный и сообразительный. Я думаю, что увидеть их лицом к лицу будет нелегко", - сказала Этьен.

Вэнс сказал, что демократы часто критикуют республиканцев как равнодушных к избирателям из рабочего класса, но "они действительно не могут этого сделать со мной, потому что я вырос в бедной семье. Я действительно думаю, что в моей биографии есть что-то, из-за чего этим ребятам немного труднее напасть на меня".

Трамп пообещал в своем напарнике, что Вэнс "будет сильно сосредоточен на людях, за которых он так блестяще боролся, американских рабочих и фермеров в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами".

В интервью в этом месяце Вэнс сказал, что как вице-президент он будет настаивать на создании большего количества рабочих мест в промышленности, большем выборе школ и иммиграционной политике, которая сосредоточена на депортациях и строительстве стены вдоль южной границы. Он также настаивал на сокращении помощи США Украине.

"Он продажный"

Эксперты предполагают, что Вэнс является частью новой когорты поколений, которая считает Трампа лишь первым шагом в более широкой популистско-националистической революции, которая уже меняет форму американских правых.

Джош Маклорин, сосед Вэнса по комнате в Йельском университете, который обнародовал текстовое сообщение "американского Гитлера" от 2016 года, осудил назначение своего бывшего друга кандидатом на должность вице-президента.

"Очевидно, что он продажный, но важнее то, что он злой и мстительный. Идеально подходит для мести Трампа. Успех Джей Ди является триумфом для разъяренных придурков во всем мире", - сказал Маклорин, ныне сенатор от штата Джорджия.

Выборы в США: это стоит знать

Президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2024 года. Основными кандидатами на должность являются демократ Джо Байден, который сейчас возглавляет Белый дом, и его предшественник – республиканец Дональд Трамп. Однако шансы на победу Байдена – не слишком велики. Причиной этого является его возраст, а также провальные первые дебаты, после которых его призвали сняться с выборов.

Дональд Трамп значительно опережает Джо Байдена в рейтингах среди избирателей в "шатких штатах". Этот отрыв был зафиксирован еще до неудачного покушения на жизнь кандидата от республиканцев, которое произошло на днях в Пенсильвании. Опросы свидетельствуют, что, скорее всего, именно Трамп получит президентское кресло по итогам выборов.

Вас также могут заинтересовать новости: