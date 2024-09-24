Он отметил, что экономика Путина и его способность посылать сотни тысяч россиян на смерть "не безграничны".

Война в Украине может завершиться только тогда, когда российский лидер Владимир Путин признает, что не сможет достичь своих целей. Однако сейчас он еще "не на этом этапе", заявил в интервью MSNBC министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Эта война закончится только когда Путин решит, что вторжение было ошибкой и он не достигнет своих целей приемлемой ценой. И он еще не на этом этапе", - отметил глава МИД Польши.

В то же время он отметил, что "его (Путина) экономика и его способность посылать сотни тысяч россиян на смерть не безграничны". И если союзники не остановятся на достигнутом, эту войну можно закончить, восстановив международное право и международные границы.

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Оценивая план победы Владимира Зеленского, который он должен представить в ближайшие дни президенту США Джо Байдену, глава МИД Польши высказался за поддержку предоставления Западом военной помощи.

"Украина имеет собственную оборонную промышленность, которой не хватает ресурсов, которая имеет определенные свободные мощности, и несколько миллиардов долларов могли бы им очень помочь, чтобы Путин понял, что он не может победить", - подчеркнул он.

Сикорский напомнил, что вторжение Украины в Курскую область перенесло войну на территорию России, так что "даже российские пропагандисты начинают понимать, что все идет не так, как планировалось".

При этом он отметил, что для достижения мира обе страны дожны отвести свои войска на свои международно признанные границы.

Когда и как закончится война

Во время визита США президент Владимир Зеленский сделал оптимистичное заявление относительно возможного окончания войны с Россией, заявив в интервью ABC News, что конец войны "ближе, чем мы считаем".

А президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что Украине "нужно будет быть реалистом" относительно перспектив возвращения территорий, оккупированных россиянами, и наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.

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