Первая в 2021 году пленарная неделя Верховной Рады традиционно начнется с совещаниями глав фракций у председателя парламента.
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Как сообщает в своем Telegram замглавы депутатской фракции «Голос» Ярослав Железняк, парламентарии должны собраться в 10:15.
«Тема - кнопкодавство, и какие меры были предприняты для его избежания в будущем… Может наконец-то, через месяц расследования, узнаем от Управления госохраны, кто же этот загадочный человек, который имеет доступ к камерам наблюдения в Раде», - сообщил он.
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