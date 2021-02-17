Также депутаты обсудят вопрос о возможном отстранении народного депутата Рудика от работы в пленарном зале на пять заседаний из-за сексистских высказываний.

Сегодня в Верховной Раде планируют рассмотреть законопроект, совершенствующий процедуру рассмотрения дел относительно событий на Майдане.

Как передает корреспондент УНИАН, предполагается рассмотрение проекта постановления о заявлении Верховной Рады в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства.

Также предлагается рассмотреть законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования" (регистрационный номер 2164).

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Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что необходимо законодательно окончательно урегулировать процедуру "заочного осуждения", чтобы "четко определить процессуальную категорию международного розыска и иметь возможность в полной мере на практике применять институт специального предварительного расследования и судебного разбирательства". По ее словам, на этой неделе парламент рассмотрит законопроект №2164.

Кроме того, сегодня предполагается рассмотрение заключения по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады о выражении народного депутата Сергея Рудика (группа "За будущее"), которого могут лишить права принимать участие в пяти пленарных заседаниях из-за сексистских высказываний в адрес его коллеги по парламенту Марьяны Безуглой (фракция "Слуга народа").

Как известно, 28 января во время рассмотрения в первом чтении законопроекта о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины", по которому она докладывала, Рудик сказал: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".

Кроме того, в повестке дня законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Также предполагается рассмотрение законопроектов по регулированию хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами, по срокам установки счетчиков потребителям природного газа.

Депутаты должны рассмотреть проект закона о частной детективной деятельности.

В планах также законопроект об усовершенствовании порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и совершенствование порядка обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам, по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

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Автор: Надя Пришляк