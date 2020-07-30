Запрет "Партии Шария": в Киеве суд открыл производство

Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста.

В Министерство юстиции поступил иск о запрете деятельности «Партии Шария». Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по этому иску.

Читайте такжеЗеленский о Шарие: не очень красиво повышать себе рейтинг за счет президентаКак сообщили в пресс-службе ОАСК, истец просит суд признать противоправным бездействие Министерства юстиции, которое не принимает решения по поводу несоответствия деятельности партии блогера требованиям закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Также истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности «Партии Шария» на территории Украины и отменить государственную регистрацию политсилы.

Кто именно подал иск, в суде не уточняется.

Ранее УНИАН писал, что ряд общественных организаций и партий обратились в общественный совет при Министерстве юстиции с требованием запретить деятельность пророссийских «Оппозиционной платформы – За жизнь» и «Партии Шария».

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