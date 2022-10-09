Украина призвала США, Британию, Израиль, Германию, Норвегию и Францию, срочно предоставить современные системы ПВО и противоракетной обороны после ударов по Запорожью.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пять шагов, которые должно осуществить международное сообщество после обстрелов оккупантами Запорожье.

Об этом говорится в заявлении Кулебы относительно ракетных ударов российских войск по жилым кварталам Запорожья.

Министр напомнил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли более 20 ракетных ударов по жилым кварталам Запорожья, убив по меньшей мере 13 гражданских.

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"Цели ударов не имели никакого военного назначения. Целенаправленные российские удары имели целью лишь вызвать смерть гражданских людей, разрушения, посеять террор и страх. Целенаправленное убийство гражданских людей является военным преступлением. Осуществив ракетные удары по мирным людям, которые спали в своих домах, Россия еще раз доказала, что она является террористическим государством, которому необходимо противодействовать всеми возможными способами, чтобы предотвратить дальнейшие ужасные преступления", - отметил он.

В связи с этим Кулеба призвал международное сообщество немедленно осуществить пять шагов.

В частности, он призвал Офис прокурора Международного уголовного суда и партнеров, которые расследуют международные преступления, совершенные Россией в Украине, срочно направить на место преступления следователей и экспертов, чтобы задокументировать доказательства военных преступлений России и привлечь виновных к ответственности.

"Призываю США признать Россию государством-спонсором терроризма, а другие страны — признать Россию террористическим государством. Призываю международное сообщество решительно осудить Россию за ее бесчеловечные удары по Запорожью и усилить давление, введя новые жесткие санкции, которые лишат финансирования российскую военную машину", - сказано в заявлении.

Глава МИД также призвал партнеров Украины, в частности США, Великобританию, Израиль, Германию, Норвегию и Францию, срочно предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).

Он подчеркнул, что поставки этого жизненно необходимого оборудования должны быть ускорены.

"Для нас буквы "ПВО" и "ПРО" означают жизнь. Жизни наших детей, которые ложатся спать в Запорожье и других городах Украины, не зная, проснутся на утро. Эти системы могут спасать жизни в Украине уже сейчас, а не стоять на складах", - добавил Кулеба.

Министр также призвал страны, которые придерживаются нейтральной позиции относительно российской агрессии против Украины, немедленно направить своих представителей в Запорожье, где они смогут "переночевать в жилых массивах и почувствовать все, что прикрывают своей нейтральностью".

Российские удары по Запорожью - что известно

Как сообщал УНИАН, в последнее время враг беспощадно обстреливает Запорожье.

Удары приходятся на жилые кварталы, очереди на блокпостах и объекты гражданской инфраструктуры. За последние несколько недель из-за обстрелов оккупантов Запорожья погибли десятки человек, еще сотни получили ранения.

В частности, ночью сегодня, 9 октября, оккупанты нанесли 9 ударов ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам Запорожья.

В городе частично разрушено 9-этажное здание и пять частных домов. Повреждено более 50 многоэтажек и 20 домов частного сектора.

Согласно последним данным, погибли 13 горожан, еще 60 госпитализированы, из них 6 детей.

В настоящее время еще ведутся работы по разбору завалов, под ними еще могут находиться люди.

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