По мнению спикера парламента, в полном объеме этот законопроект не успеют рассмотреть в такие сроки.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не считает, что парламент успеет рассмотреть законопроект о столице до местных выборов, которые назначены на 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос, успеет ли парламент рассмотреть законопроект о столице до местных выборов.

"Я сейчас не готов сказать, подавал ли комитет этот законопроект на следующие две пленарные недели... Объясню, почему я об этом говорю: на этой неделе - работа комитетов, и исходя из того, что они рассмотрят, что они успеют рассмотреть, - будет много зависеть, что попадет в повестку дня пленарных недель. Далее мы имеем две пленарные недели: одна, потом еще одна и после этого у нас неделя в комитетах и ​​две недели - работа в округах. Потому что мы понимаем, что народные депутаты, в большинстве своем поедут заниматься и предвыборной кампанией. Для того, чтобы Рада продолжала нормально работать, решили принять именно такой регламент нашей работы", - сказал Разумков.

На уточнение, успеют ли все же теоретически законопроект рассмотреть, он отметил: "Я думаю, что это маловероятно, что мы сможем рассмотреть в полном объеме этот законопроект. Сегодня не готов сказать, не был готов к этому вопросу".

Законопроект о столице: какие изменения предлагаются

3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киев - столице Украины (№2143-3).

Документом предусмотрено, что систему административно-территориального устройства Киева составляют 10 районов. Местное самоуправление в столице осуществляется территориальными громадами города и районов как непосредственно, так и через органы местного самоуправления.

Система местного самоуправления в Киеве включает: территориальную громаду города Киева; Киевского городского голову; Киевский городской совет; Киевский магистрат; территориальные громады районов в городе Киеве; районные в городе Киеве советы; районные в городе Киеве администрации; органы самоорганизации населения.

Киевский городской голова является главным должностным лицом территориальной громады столицы. Он возглавляет исполнительный орган Киевского городского совета - Киевский магистрат и председательствует на заседаниях Киевского городского совета.

Этим законопроектом в законе "О местных выборах" устанавливается, что общий состав (количество депутатов) Киевского городского совета составляет 80 депутатов (ныне - 120). Общий состав районного в городе Киеве совета составляет 20 депутатов.

Закон дополняется разделом "Проведение местных выборов в городе Киеве". В разделе, в частности, предусмотрено, что выборы депутатов Киевсовета проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. Выборы проходят по открытым избирательным спискам городских организаций политических партий способом, который дает право избирателю определять приоритетность позиции кандидата в списке партии, за которую он голосует.

Выборы Киевского городского головы проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе, который совпадает с территорией Киева.

Выборы депутатов районных в городе Киеве советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория района в Киеве. Территория столицы делится на 10 многомандатных избирательных округов.

31 августа председатель партии "Слуга народа", первый заместитель лидера фракции "СН" в парламенте Александр Корниенко рассказал, когда парламент может рассмотреть законопроект о столице. По словам Корниенко, для подготовки законопроекта нужно еще некоторое время.

"Я надеюсь, что мы в эту неделю, которая будет последний перед выборами, мы займемся законом о Киеве... Последняя неделя сентября - первая неделя октября, там как раз будет пленарная работа, я надеюсь, что там мы к закону о Киеве доберемся", - сказал он.

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Автор: Татьяна Поляковская