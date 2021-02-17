Председатель Верховной Рады уже подписал соответствующий закон.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

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Отмечается, что сегодня, 17 февраля, закон был возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту Украины.

Закон О референдуме: что известно

26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612), внесенный президентом.

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом в соответствии с Конституцией Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем при 100 тыс. подписей в каждой области.

Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона или отдельных его положений.

Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.

Главные новости Украины и мира на утро 17 февраля

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Автор: Татьяна Поляковская