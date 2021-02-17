Закон О всеукраинском референдуме направили на подпись Зеленскому / фото president.gov.ua
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум.
Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.
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Отмечается, что сегодня, 17 февраля, закон был возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту Украины.
Закон О референдуме: что известно
- 26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612), внесенный президентом.
- Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.
- Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом в соответствии с Конституцией Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем при 100 тыс. подписей в каждой области.
- Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.
- Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона или отдельных его положений.
- Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.
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