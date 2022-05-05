Ранее сообщалось о задержании "блогера" в Испании, позже суд отпустил его под подписку о невыезде.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал задержание в Испании пророссийского "блогера" Анатолия Шария.

В прямом эфире у Марка Фейгина он напомнил, что в Украине не преследуют за взгляды, а также допустил, что процедура экстрадиции Шария может затянуться. Ранее это не исключала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"[В Украине] ...преследуют только по конкретным обвинениям, для которых у следствия есть основания, что они будут доказаны. Ему конкретно предъявили подозрение, в том числе через международные инстанции, в измене Родине и в разжигании межнациональной розни. Теперь все зависит от двусторонних процедур. Я бы не спешил радоваться тем, кто очень хочет, чтобы Шарий немедленно предстал перед украинским правосудием, потому что это действительно может занять очень долгое время. Если не месяцы, то годы", - сказал Арестович.

"Если СБУ исполнитель, имеет соответствующие оформленные и переданные подозрения, то, я так понимаю, они были достаточно основательны, чтобы испанский суд решил ограничить его возможность в передвижении и начать экстрадиционный процесс", - добавил он, уточнив, что дальше судьбу "блогера" будет решать испанское правосудие

Он также напомнил, что олигарха Дмитрия Фирташа не могут экстрадировать из Австрии в течение восьми лет.

Задержание Шария - подробности

Как сообщал УНИАН, 4 мая Шария задержали в Испании. Сегодня, 5 мая, испанские СМИ сообщили, что суд отпустил его под подписку о невыезде.

В начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.