Зеленский открыт к разговорам не только с Си Цзиньпином, но и с другими лидерами.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что еще нельзя доподлинно сказать, что разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином состоится. Он подчеркнул, что переговоры еще продолжаются.

Как отметил Подоляк в эфире телемарафона, Зеленский открыт к разговорам не только с Си Цзиньпином, но и с другими лидерами, чтобы в том числе "объяснить природу войны, и сказать, почему, не учитывая позиции Украины, эту войну нельзя закончить".

"Почему поддержка, например, только российской стороны, во-первых, не приведет к финализации войны, а во-вторых, не добавит баллов Китаю как глобальному игроку, который понимает природу войны и понимает, как эту войну надо действительно закончить", – пояснил он.

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Война в Украине: позиция Китая

К годовщине российского вторжения в Украину КНР представила свой "мирный план", где войну назвали "украинским кризисом".

В то же время в СМИ появляется информация о том, что китайские компании поставляют России винтовки и бронежилеты для ведения войны против Украины. Отмечается, что поставки этих товаров в РФ происходили с июня по декабрь 2022 года.

Кроме того, издание CNN со ссылкой на украинских военных пишет, что на фронте был сбит дрон китайского производства. Россияне использовали на фронте беспилотник Mugin-5. Компания Mugin Limited подтвердила, что это их дрон, и назвала это "чрезвычайно досадным" инцидентом.

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