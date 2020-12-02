Он отметил, что реакцией на постоянное сопротивление России миру на Донбассе может стать поиск Украиной новых путей.

СНБО вполне естественно должен искать варианты дальнейших возможных путей к миру на Донбассе.

Об этом в комментарии ТСН.uа сказал первый президент независимой Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он отметил, что реакцией на постоянное сопротивление России миру на Донбассе может стать поиск Украиной новых путей.

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"Во многих выступлениях президент Владимир Зеленский говорил, что мы не можем вечно убеждать и Россию, и ОРДЛО, что нужно разблокировать ситуацию и идти дорогой мира. Мы видим, что наши усилия часто встречают сопротивление, причем сопротивление необоснованное и главная его цель - затянуть сам процесс, имея в виду, видимо, какие-то далеко идущие цели", - сказал Кравчук.

Поэтому, по его словам, Зеленский сказал, что мы подождем до 9 декабря, годовщины встречи в Нормандском формате, и будем анализировать ситуацию.

"Если она в корне не будет улучшаться, мы будем и дальше видеть, как все эти пять с половиной лет, что война продолжается, а реальных действий, которые бы открыли дорогу к миру и этой дорогой мы уже шли, скажем, убедительно, нет. Поэтому, сказал президент, что мы будем думать, какие применять еще формы возможного влияния на ситуацию, чтобы сделать главное - достичь мира. Поэтому я думаю, исходя из этого, я скажу вам свое мнение, СНБО вполне естественно должен искать варианты таких возможных действий, если, повторяю, мы будем видеть сопротивление или какие-то сомнительные действия РФ. Я думаю, что как раз это и есть подготовка такого решения - документа. Каково его содержание? Со мной никто не советовался, я не могу вам ничего сказать», - подытожил Леонид Кравчук.

9 декабря 2019 года Владимир Зеленский впервые встретился с Владимиром Путиным в Париже в рамках Нормандского формата. Согласованная лидерами Германии, Франции, Украины и России декларация предусматривала проведение следующей такой встречи в апреле в Берлине. Из-за пандемии COVID ее откладывали, а Россия выдвигала к Украине новые требования.

В мае на итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что если к годовщине встречи с Путиным его дипломатические усилия по Донбассу не сработают, Украина будет переходить к плану «Б». Что это за план и готовится ли он доподлинно неизвестно. Но недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что готовится специальное заседание СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях. По его словам, заседание состоится "в привязке к тому, что надо принимать те или иные управленческие решения".

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

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Автор: Андрей Василюк