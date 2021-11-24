Деньги поступили вчера вечером.

За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог в размере 30 млн грн, назначенный ему в качестве меры пресечения в связи с делом о махинациях с землей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что за мэра внесен залог – вчера вечером указанная сумма поступила на соответствующий счет.

При этом в суде отказались уточнить, кто именно внес залог.

Читайте такжеКиву не оставляли степени кандидата наук, потому что ему ее не присуждали - МОН"Мы не разглашаем такую информацию", - подчеркнули в пресс-службе.

Как пишет Украинская правда, необходимую сумму за мэра Одессы внес бизнесмен, нардеп Вадим Новинский, о чем журналистам сообщили в окружении политика.

Дело против Труханова

6 октября правоохранители сообщили о подозрении в причастности к схеме по присвоению земли и бюджетных средств в Одессе 16 лицам. В частности, по данным НАБУ, злоумышленники завладели активами территориальной громады и легализовали полученные доходы. В числе фигурантов – городской голова Одессы Геннадий Труханов, а также руководители ряда структур Одесского городского совета, заместитель городского головы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, владельцы компании-застройщика и ее топ-менеджеры.

Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации (по некоторым данным, бизнесмен Владимир Галантерник), находятся за пределами Украины. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

По данным следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады для ее дальнейшей передачи под застройку.

НАБУ и САП установили, что в течение 2016-2019 годов земля передавалась под застройку определенным компаниям в обход конкурса. Деньги, которые должны были идти городу, застройщики отдавали преступной организации. Она, в свою очередь, через подконтрольных лиц в Одесском горсовете обеспечивала принятие "нужного" решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка.

По данным расследования, в результате шесть земельных участков общей площадью 15,9 га перешли в частную собственность. Также из местного бюджета было незаконно израсходовано 131 млн грн. Общий размер причиненного ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

11 октября Высший антикоррупционный суд избрал Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн.

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Автор: Лариса Козовая