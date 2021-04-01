Кроме того, политсила призывает президента Украины Владимира Зеленского обеспечить защиту конституционных прав избирателей округа.

Партия «За майбутнє» требует от представителей власти прекратить давление и попытки исказить результаты волеизъявления на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области. Кроме того, призывает президента Украины Владимира Зеленского обеспечить защиту конституционных прав избирателей округа. А правоохранительные органы – решительно реагировать на попытки нарушения избирательного законодательства, несмотря на должности и политическую принадлежность преступников. Об этом, как сообщает сайт партии, заявил сопредседатель группы «Партия «За майбутнє», народный депутат Тарас Батенко.

Читайте такжеПопытка срыва выборов на Прикарпатье: Тищенко требовал встать перед ним на колениОн отметил, что власть не впервые пытается продвинуть своего кандидата в Верховную Раду, лишив мандата настоящего победителя. По словам политика, в 2019 году с аналогичной несправедливостью столкнулся член депутатской группы Сергей Рудык, который несколько месяцев не мог получить депутатский мандат из-за преград, которые оказывала власть и кандидат от «Слуги народа». Сейчас ситуация повторяется в округе № 87, где, по данным параллельных подсчетов голосов, победил кандидат от партии «За майбутнє» Александр Шевченко. Как подчеркнул Тарас Батенко, такие действия власти становятся тенденцией.

Сопредседатель депутатской группы отмечает, что на Ивано-Франковщине власть оказывает давление с целью продвинуть своего кандидата в Верховную Раду.

"В ОИК происходят странные вещи. Несколько суток ее работа была заблокирована из-за отсутствия кворума. В результате ЦИК вынуждена была сменить председателя и нескольких членов. По нашим данным, на округ прибыли 28 депутатов из фракции «Слуга народа». Участники избирательного процесса испытывают бешеное давление. Зато люди выходят на улицы, чтобы отстоять свой выбор. Понятно, что подобная ситуация недопустима в демократическом европейском государстве, которым стремится быть Украина. И, к сожалению, она бьет по международному имиджу Украины», – подчеркнул парламентарий.

При этом он выразил убеждение, что в конце концов правда победит, и Александр Шевченко, которому граждане доверили представлять их интересы в Верховной Раде, будет официально признан победителем.

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Автор: Иван Бойко