От Степанова ждут отчета уже 19-го марта.

Народный депутат Украины Дмитрий Лубинец высказал мнение о том, что единственный путь преодоления пандемии Covid-19 - это быстрая массовая вакцинация, проведение которой невозможно без доверия украинского населения.

Об этом парламентарий заявил во время брифинге в Верховной Раде Украины.

Читайте такжеВ Украине первый человек получил две дозы вакцины CoviShield"Зарегистрировавшись на вакцинацию в приложении "Дия" и воспользовавшись специальным сервисом, я обнаружил, что моя очередь прививаться наступит в период между 2040 и 2056 годами. Главное условие победы над пандемией - за короткое время провести массовую вакцинацию, на этом настаивают все опытные врачи. Но как может это сделать власть, которая завезла на территорию Украины непонятную вакцину и не сформировала у людей доверия к ней? Министр здравоохранения Степанов обещал нам вакцину, которая будет сертифицирована на территории ЕС, а вместо этого мы получили препарат, последствия вакцинирования которым заставляют европейские страны массово отказываться от него”, - отметил нардеп.

Во время выступления Дмитрий Лубинец призвал главу Минздрава Максима Степанова отчитаться по результатам своей деятельности во время заседания Верховной Рады в пятницу 19-го марта.

"Депутатская группа" Партия "За майбутнє" требует, чтобы в эту пятницу Степанов с трибуны Верховной Рады объяснил, где обещанные миллионы доз вакцины, которые он обещал еще в прошлом году, какая именно это будет вакцина и самое главное - как будет построена успешная система вакцинации”, - заявил Лубинец.

Напомним, что депутатская группа “Партия “За майбутнє” уже несколько месяцев собирает подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

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Автор: УНИАН