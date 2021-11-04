Министров, фактически, увольняет и назначает монобольшинство на заседании фракции.

Депутатская группа "Партия "За майбутнє" призывает каждого кандидата выступить в Верховной Раде и представить свою программу действий на рассмотрение всех народных депутатов. Иначе, независимо от того, кто займет должности уволенных министров, этот Кабмин останется правительством статистов. Кадровые ротации, происходящие сегодня в правительстве, — это лишь точечные манипуляции с целью снять напряжение в обществе из-за ужасной ситуации в стране. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил лидер политической силы "За майбутнє" Игорь Палица.

Читайте такжеПартия "За майбутнє" озвучила пять требований к новому министру экологии"В больницах не хватает кислорода для больных коронавирусом, отопительный сезон под угрозой, коммунальные тарифы растут бешеными темпами. Надо, как минимум, выгнать тех, кто за это отвечает! Потому что от этого зависят здоровье и благосостояние миллионов людей. Вместо этого мы видим лишь ротации в правительстве, чтобы люди немного "выпустили пару", — отмечает политик.

Палица в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в эффективном механизме управления. Каждый государственный менеджер должен достичь и продемонстрировать экономический, а не политический результат. "Работать не ради роста рейтингов партии власти, а для улучшения благосостояния граждан", — говорится в посте.

Но все происходит наоборот. Министров, фактически, увольняет и назначает монобольшинство на заседании фракции. Верховная Рада не видела ни отчетов, ни планов их работы. Поэтому депутатская группа "Партия "За майбутнє" призывает каждого кандидата выступить в Верховной Раде и представить свою программу действий на рассмотрение всех народных депутатов.

Автор: Григорий Бондарь